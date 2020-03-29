It’s been nearly two years since Nine Inch Nails released their last album, Bad Witch, but this week they suddenly dropped two free-to-download albums, in response to the unfolding Covid-19 pandemic.
A statement on their website reads:
“FRIENDS-
WEIRD TIMES INDEED…
AS THE NEWS SEEMS TO TURN EVER MORE GRIM BY THE HOUR, WE’VE FOUND OURSELVES VACILLATING WILDLY BETWEEN FEELING LIKE THERE MAY BE HOPE AT TIMES TO UTTER DESPAIR – OFTEN CHANGING MINUTE TO MINUTE. ALTHOUGH EACH OF US DEFINE OURSELVES AS ANTISOCIAL-TYPES WHO PREFER BEING ON OUR OWN, THIS SITUATION HAS REALLY MADE US APPRECIATE THE POWER AND NEED FOR CONNECTION.
MUSIC – WHETHER LISTENING TO IT, THINKING ABOUT IT OR CREATING IT – HAS ALWAYS BEEN THE THING THAT HELPED US GET THROUGH ANYTHING – GOOD OR BAD. WITH THAT IN MIND, WE DECIDED TO BURN THE MIDNIGHT OIL AND COMPLETE THESE NEW GHOSTS RECORDS AS A MEANS OF STAYING SOMEWHAT SANE.
GHOSTS V: TOGETHER IS FOR WHEN THINGS SEEM LIKE IT MIGHT ALL BE OKAY, AND GHOSTS VI: LOCUSTS… WELL, YOU’LL FIGURE IT OUT.
IT MADE US FEEL BETTER TO MAKE THESE AND IT FEELS GOOD TO SHARE THEM. MUSIC HAS ALWAYS HAD A WAY OF MAKING US FEEL A LITTLE LESS ALONE IN THE WORLD… AND HOPEFULLY IT DOES FOR YOU, TOO. REMEMBER, EVERYONE IS IN THIS THING TOGETHER AND THIS TOO SHALL PASS.
WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU AGAIN SOON.
BE SMART AND SAFE AND TAKE CARE OF EACH OTHER.
WITH LOVE,
TRENT & ATTICUS”
To download the albums visit their website
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Photos © Paul Grace. For more of Paul’s writing and photos go to his archive. Paul is on Facebook, Twitter, Instagram and his websites are www.paulgrace-eventphotos.co.uk & www.pgrace.co.uk